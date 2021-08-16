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понедельник, 16 августа 2021 08:15

"Мы же как братья были" - украинский министр рассказал о своих российских друзьях

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&quot;Мы же как братья были&quot; - украинский министр рассказал о своих российских друзьях
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт общается с российскими спортсменами. Фото: facebook.com/vgytzait

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт общается с российскими спортсменами, с которыми был в одной команде во времена СССР.

"По-мужски расходились. У нас было много споров, глядя друг другу в глаза. Они реально не понимали, потому что там телевидение зомбирует людей. В меня была одна мысль, в них другое мнение. Сейчас мы общаемся, но не трогаю темы политики, так как много спорили и год или два вообще не общались", - рассказал Гутцайт в интервью "Украинской правде".

По его словам, в дружеских отношениях с российскими спортсменами 30 лет.

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"Мы все время занимались спортом вместе в Советском союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили. И таких же людей как я много. Мы же до 2014 года как братья были. Затем после развития ситуации мы поняли, как говорят, а "наше ли наше?".

Прыгунья в высоту 19-летняя Ярослава Магучих после выигрыша бронзовой награды обнималась и фотографировалась с золотой медалисткой из России Марией Ласицкене, 28 лет.

Ласицкене - офицер российской армии и доверенное лицо главы Кремля Владимира Путина. Ярослава Магучих родом из Днепра, младший сержант Вооруженных сил Украины.

Главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тиртишник заявление спортсменки объяснил эмоциями. Наставника не взяли, потому что перед Олимпийскими играми легкоатлетка не входила в десятку лучших спортсменок мира.

В Минобороны попросили украинских спортсменов быть осторожными и обдумывать последствия своих действий

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16
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