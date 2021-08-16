"Мы же как братья были" - украинский министр рассказал о своих российских друзьях

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт общается с российскими спортсменами. Фото: facebook.com/vgytzait

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт общается с российскими спортсменами, с которыми был в одной команде во времена СССР.

"По-мужски расходились. У нас было много споров, глядя друг другу в глаза. Они реально не понимали, потому что там телевидение зомбирует людей. В меня была одна мысль, в них другое мнение. Сейчас мы общаемся, но не трогаю темы политики, так как много спорили и год или два вообще не общались", - рассказал Гутцайт в интервью "Украинской правде".

По его словам, в дружеских отношениях с российскими спортсменами 30 лет.

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"Мы все время занимались спортом вместе в Советском союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили. И таких же людей как я много. Мы же до 2014 года как братья были. Затем после развития ситуации мы поняли, как говорят, а "наше ли наше?".

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