"Мы выбрали Шевченко не за его имя, а за ум" - владелец "Дженоа"

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Совладелец американской компании 777Partners, которой принадлежит клуб "Дженоа", Джош Вондер объяснил, почему пригласил на работу Андрея Шевченко.

По словам американского управленца, Шевченко поразил его своим пониманием футбола, сообщает TMW.

"Мы выбрали Шевченко не за его имя, а за ум. Были поражены его идеями и футбольным анализом. Он умеет мотивировать игроков. Не было ни одного человека, который бы о нем сказал что-то плохое. Таких тренеров мало в мире.

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Во время коммуникаций мы были поражены его мыслями о футболе, идеями, анализом и умением мотивировать игроков. И самое важное - при поиске мы копали глубоко и общались со многими людьми. Но никто не сказал плохого слова об Андрее. В эмоциональном мире футбола это большая редкость. Так что Шевченко отвечал всем необходимым качествам. Мы рады, что он теперь будет вести этот проект", - резюмировал Вондер.

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" до лета 2024 года. Сейчас команда на 17-м месте в турнирной таблице. В следующем матче "Дженоа" сыграет против "Ромы". Отчет об игре читайте на нашем сайте. Предыдущим местом работы Шевченко была сборная Украины. Наставник работал пять лет и смог вывести национальную команду на Евро-2020/21, где команда дошла до четвертьфинала.