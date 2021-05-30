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воскресенье, 30 мая 2021 08:42

Мы стали камнем в ботинке "Манчестер Сити" – Тухель

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Мы стали камнем в ботинке &quot;Манчестер Сити&quot; – Тухель
Томас Тухель сразу выиграл Лигу чемпионов с "Челси"Фото: Reuters

Главный тренер "Челси" Томас Тухель высказался после победы в финале Лиги чемпионов над "Манчестер Сити" (1:0).

"Разделить это со всеми просто невероятно. Мы сделали это. Ого, я даже и не знаю, что сказать.

Я был так благодарен за возможность второй раз сыграть в финале. Я чувствовал себя необычно. Было ощущение, что победа становится все ближе.

Игроки были нацелены на победу. Мы хотели стать камнем в ботинке "Ман Сити". Мы мотивировали каждого брать игру на себя, действовать смелее, опасно контратаковать.

Это была физически жесткая игра, и каждый должен был помогать партнерам", – сказал Тухель в эфире BT Sport.

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Томас Тухель пришел в "Челси" этой зимой. Он занял четвертое место в чемпионате и сразу выиграл Лигу чемпионов. Это второй Кубок чемпионов для "Челси".

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Дата
30
мая

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