Мы собираемся победить Украину - защитник Боснии и Герцеговины

Хаджикадунич играет в России. Фото: "Ростов"

Защитник сборной Боснии и российского "Ростова" Деннис Хаджикадунич поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против сборной Украины.

"Несмотря на определенные проблемы, которые у нас были, прежде всего из-за визы в Казахстан, подготовка прошла хорошо. Те, кто остался в Сараево, хорошо поработали. Мы получили из этой ситуации позитив, поэтому готовы и в хорошем настроении выйдем на матч с Украиной", - цитирует Хаджикадунича футбольный союз Боснии и Герцеговины.

Мы надеемся завтра добиться положительного результата. Украина, безусловно, хорошая команда. В ней качественные футболисты. Мы собираемся победить и сделаем все возможное, чтобы завтра добиться цели. Мы верим в свои качества. Впереди трудный матч. Мы ничего не просчитываем. Хотим выиграть".

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Матч Украина - Босния и Герцеговина состоится завтра, 12 октября, во Львове. Начало в 21:45. До сих пор Украина еще не проиграла ни одного матча во Львове.