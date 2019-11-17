"Мы плохо начинали каждый из таймов" – Шевченко

андрей Шевченко не проиграл ни одного матча в отборе

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью с Сербией (2:2) в заключительном матче квалификации Евро-2020.

"Я рад, что удалось провести год без поражений. 2019 год получился очень-очень хорошим. Благодарен ребятам за игру. Было непросто. У болельщиков не было возможности поддержать сборную, а это очень важно для нас. Ребята не останавливались, выполняли запланированное до конца. Хороший матч получился. Вначале второго тайма немножко потеряли нить игры, ошиблись, пропустили, но в концовке нашли в себе силы и проявили бойцовские качества", – сообщает "Трибуна".

"Команда контролировала ход матча, но плохо начали каждый из таймов. Где-то не разобрались, обсудим это в команде. Пенальти на Матвиенко был: на повторе видел, что мяч попал ему в руку. Но команда после пропущенного гола не остановилась, был рисунок игры. Невозможно постоянно показывать хороший футбол, но мы к этому стремимся.

Доволен игрой футболистов, заменивших отсутствующих основных игроков, ведь мы вырвали победу. Сидорчук, Коваленко и Цыганков провели хороший матч. Нам пришлось немножко изменить свою систему. Шахов и Шепелев тоже отлично вошли в игру. У нас уже появляется костяк не только основного состава, а и конкурирующего запаса, который хорошо входит в игру и дает все необходимое команде — как в атаке, так и в защите. Сегодня я очень доволен.

Посмотрим жеребьевку, но мысли о Евро-2020 есть уже давно. Надо будет определить соперников в товарищеских матчах с прицелом на будущих соперников в финальной стадии турнира. Этот процесс уже пошел. Будем обсуждать моменты и ждать жеребьевку", — сказал Шевченко.

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Сборная Украины впервые прошла отборочный турнир без поражений.