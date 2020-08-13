Мы не говорим по-украински – жена Малиновского

Семья Малиновских воспитывает дочь Оливию. Фото: Іnstagram

Роксана Малиновская — жена украинского футболиста Руслана Малиновского, играющего за итальянскую "Аталанту", общаясь с подписчиками в Іnstagram, написала, что родным языком в их семье является русский, добавив, что не понимает, почему дочь Оливия должна заговорить по-украински.

Она записала видео на украинском в сторис, а также опубликовала специальное сообщение на русском.

"Не переживайте, ребята. Украинский язык мы любим и уважаем, но посты я пишу в основном на английском - для иностранцев, на итальянском — для местных, а на русском — для вас, ведь его все понимают, а мои подписчики и русскоязычные тоже. Я не могу разорваться.

Что касается сборной, я буду писать на украинском. В повседневной жизни по-украински мы не говорим, поэтому мне так проще. Это не из-за неуважения к вам, а просто так! Не накручивайте свое кино и не тратьте время, лучше живите и наслаждайтесь, время летит", — написала Роксана.

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Руслан Малиновский в сезоне 2019-20 защищал цвета "Аталанты". Раньше он выступал за бельгийский "Гент".