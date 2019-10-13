"Мы не боимся Португалии" – Зинченко

Сборная хочет испробовать себя на фоне чемпионов Европы

Игрок сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от грядущего матча отбора Евро-2020 против команды Португалии:

Сообщает footballua.tv

- Назвал бы этот матч финалом года. Эта встреча будет решать очень многое. Мы можем завоевать путевку на Евро.

Мы лидеры группы, играем дома, будет полный стадион. Чего нам бояться? Тем более, мы уже против них играли.



Да, это действующий чемпион Европы, они выиграли Лигу Наций. Но нет ничего такого, чего мы боялись.

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Поединок между Украиной и Португалией состоится в понедельник, 14 октября. Место проведения – столичный НСК Олимпийский. Начало – в 21:45.