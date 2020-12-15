"Мы больше не будем молчать и смотреть, как судьи творят беспредел на поле" - Суркис

Игорь Суркис не доволен работой украинских арбитров. Фото: ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о судействе в УПЛ.

"Я долго молчал, но теперь это уже просто невозможно. Внедрение ВАР дало украинским арбитрам новые возможности. Например, они смотрят повторы, когда им заблагорассудится, а подобные ситуации в пользу другой команды даже не просматривают.

Нам не нужна помощь арбитров, мы хотим одного - последовательного и честного судейства. Такого, которое бы позволяло командам играть в футбол, а не весь матч разбираться с судьями или просматривать повторы.

У нас как только важный матч - Монзуль в поле, а Романов арбитр ВАР. И постоянно какие-то ошибки и непонятные решения. Здесь даже дело не в матче с "Колосом".

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Игроки готовятся, работают на тренировках, потом выходят на поле, а там одно судейское решение хуже другого.

Никогда не обращался к Лучано Лучи (куратор судейства), но время пришло. У вас есть время, есть зимний перерыв, вы можете провести работу с арбитрами, чтобы они добавили в профессионализме и правильности принятия решений.

Мы больше не будем молчать и смотреть, как судьи творят беспредел на футбольном поле. Высокооплачиваемый куратор судейства должен навести порядок и обеспечить равные условия для всех команд УПЛ. Для этого у него есть и время, и возможности.

Просто дайте нам и нашим соперникам возможность честно играть в футбол", - сказал Суркис в комментарии официальному сайту "Динамо".

"Динамо" после 13 туров УПЛ лидирует в УПЛ. В последнем матче киевлян против "Колоса" арбитр матча Игорь Пасхал назначил по одному пенальти и команды доигрывали матч не в полных составах.