Мужчины тоже плачут. Теннисист дель Потро не сдержал эмоций перед последним геймом в карьере

Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро. Фото: instagram.com/delpotrojuan

Хуан Мартин дель Потро вернулся в большой теннис после перерыва, длившегося два с половиной года.

На турнире в родной Аргентине победитель US Open-2009 в первом круге уступил соотечественнику Федерико Дельбонису.

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При счете 1:6, 3:5 дель Потро не сдержал эмоции перед своей подачей и заплакал.

Некоторые болельщики на трибунах были шокированы, увидев слезы Хуана Мартина, а остальные начали безумно его поддерживать.

Постоянные травмы вынудили аргентинца приостановить карьеру в июне 2019 года, после чего он перенес четыре операции.

"Теперь я должен позаботиться о своем колено. Но я оставлю окно в теннис открытым, потому что то, что я пережил сегодня, незабываемо. Если это моя последняя игра, я ухожу счастливым", - цитирует его Twitter Argentina Open.

33-летний дель Потро является серебряным призером Олимпиады-2016 и бронзовым призером Олимпиады-2012. Был финалистом US Open-2018, выиграл 23 турнира ATP. Самую высокую позицию в рейтинге ATP Хуан Мартин занимал в августе 2018 года, когда был третьим.