"Может, Луческу - засланный казачок, чтобы "Динамо" немного развалить изнутри?" - Федецкий

Артем Федецкий провел за Прешо команду "Шахтера" только 5 матчей. Фото: ФК "Карпаты"

Бывший защитник "Шахтера" Артем Федецкий прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо".

Федецкий считает, что румынский специалист не имел права так легко перейти в состояние основного конкурента "горняков".

"Раньше у него на сердце была эмблема "Шахтера", а теперь "Динамо". Если бы он работал в "Шахтере" год или два - это одно. А когда он сделал сумасшедшую историю... Он сейчас говорит, что легенда "Шахтера" ? Ну красавец. Но нормальный человек так не скажет.

Когда человек говорит, что он легенда "Шахтера" и переходит к заклятому спортивному врагу, принимает клуб... Разве что он работает как агент, засланный казачок, чтобы "Динамо" немного развалить изнутри", - сказал Федецкий в эфире Youtube-канала "Вацко LIVE".

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Артем Федецкий является воспитанником "Шахтера", но за первую команду "горняков" почти не играл выступая на правах аренды за ФК "Харьков", "Арсенал", "Карпаты". На постоянной основе выступал за "Днепр" и немецкий "Дармштадт". В активе защитника 53 матча за сборную Украины.