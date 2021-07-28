Моуринью попросил купить Яремчука

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью заинтересован в переходе украинского нападающего "Гента" Романа Яремчука.
Об этом сообщает ресурс Voetbalkrant.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, Моуринью добавил Яремчука в список желательных приобретений. Португалец изначально был нацелен на Сердара Азмуна из "Зенита", но последний может вскоре перейти в "Байер".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Металлист" подпишет лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
Ранее сообщалось, что "Гент" оценил 25-летнего украинца в € 25 млн. На Евро он сыграл пять матчей и забил два мяча. До перехода в "Гент" Яремчук выступал за киевское "Динамо".
×
Комментарии