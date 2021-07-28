Моуринью попросил купить Яремчука

РОман Яремчук еще может остаться в "Генте". Фото: r.yaremchuk / Instagram

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью заинтересован в переходе украинского нападающего "Гента" Романа Яремчука.

Об этом сообщает ресурс Voetbalkrant.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Моуринью добавил Яремчука в список желательных приобретений. Португалец изначально был нацелен на Сердара Азмуна из "Зенита", но последний может вскоре перейти в "Байер".

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Ранее сообщалось, что "Гент" оценил 25-летнего украинца в € 25 млн. На Евро он сыграл пять матчей и забил два мяча. До перехода в "Гент" Яремчук выступал за киевское "Динамо".