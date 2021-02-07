Моуринью не рассчитывает на Бэйла. Форвард вернется в Мадрид

Гарет Бейл вернется в Мадрид. Фото Рейтер

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью не рассчитывает на нападающего Гарета Бэйла, который был арендован у мадридского "Реала". Об этом сообщает AS.

По информации источника, будущее Бэйла не связано с Лондоном. "Сливочные" отдали его "Тоттенхэму" в надежде, что он снова найдёт свой футбол и останется в Англии, но теперь всё говорит о том, что следующим летом "Королевский клуб" снова примет валлийца, контракт с которым рассчитан до лета 2022 года. Гарет всё чаще проводит время на скамейке запасных "шпор", а Моуринью выпускает его на поле крайне редко.

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В нынешнем сезоне Бэйл провёл за лондонцев 15 матчей во всех турнирах и забил 4 гола. Аренда форварда рассчитана до конца сезона-2020/2021.