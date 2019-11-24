Моуриньо взяли в "Барселону" за отличное знание английского

Жозе Моуриньо снова получил работу. Он стал новым тренером "Тоттенхэма". В первом матче в новом клубе "Особеный" одолел на выезде "Вест Хэм" – 3:2.

Жозе Моуриньо по прозвищу "Особенный" родился 26 января 1963 года в португальском городе Сетубал в семье футбольного вратаря и учительницы младших классов. Дед по матери был богатым человеком, но обанкротился.

Жозе бредил футболом и уговаривал отца взять его на тренировку. За это обещал хорошо учиться. Именно наука вывела Моуриньо в люди, потому талантов на футбольном поле он не имел. Парень мечтал о тренерской карьере. Еще в юности смело смешивал традиционную тренерскую работу с новаторскими мотивационными и психологическими методами.

Благодаря хорошему знанию английского Жозе пригласили помощником Бобби Робсона в лиссабонский "Спортинг". В 1996 тренера позвали в "Барселону" и он взял Моуриньо с собой. Вскоре Робсона сменил голландец Луи ван Гаал. Он снисходительно позволял молодому португальцу порулить командой во второстепенных турнирах и матчах.

В конце концов Жозе надоело выполнять роль мальчика на побегушках. Он возвращается в Португалию, где борется пятое место во главе скромной "Лейрией". Успехи молодого тренера замечают боссы "Порту" и поручают возглавить команду. Португальский период завершается весной 2004 года победой в Лиге чемпионов. В финале "Порту" громит "Монако" - 3:0. Жозе становится самым молодым тренером, которому удалось выиграть турнир.

Российский олигарх Роман Абрамович приглашает его возглавить "Челси". И не жалеет: с первой попытки Моуриньо делает команду чемпионом - титула она не имела 50 лет. В следующем году повторяет успех. Однако выиграть Лигу чемпионов с лондонским клубом ему не удается.

Летом 2008-го Моуриньо становится тренером итальянского "Интера". Это его звездный час. Дважды подряд - чемпион страны. А в сезоне 2009/10 "Интер" выигрывает все главные титулы мирового футбола.

Моуринью - самый желанный тренер Европы. Его зовут в испанский "Реал". Уже здесь проявляются первые признаки того, что удача покидает Моуриньо. Несмотря на титанические усилия и плеяду звезд, все закончилось одним чемпионским титулом за три года и двумя полуфиналами Лиги чемпионов.

Жозе увольняют за три года после начала работы в "Реале". Он снова уходит в "Челси". Играет в полуфинале Лиги чемпионов 2013/14. В следующем году - чемпион Англии. Однако в 2016-м все идет наперекосяк - девять поражений в 16 матчах и позорное 16 место. Отставка.

Португалец недолго ждет работы. "Манчестер Юнайтед" зовет его к себе и в первый год бывший переводчик выигрывает с клубом Лигу Европы. Однако игроки долго не выдержали Сеу Жозе.

В декабре 2018 его освободили, чтобы менее чем за год назначить тренером "Тоттенхэма".