Моуриньо отшил самый титулованный клуб мира

Жозе Моуриньо в следующем сезоне будет работать в Италии. Фото: Reuters.

Португальский тренер 58-летний Жозе Моуриньо отказался возглавить "Реал.

Президент клуба Флорентино Перес рассматривал других кандидатов на пост главного тренера до назначения Карло Анчелотти. "Сливочные" контактировали с Моуриньо, который возглавляет "Рому", сообщает The Telegraph.

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Мадридский клуб дважды неформально связывался со своим бывшим тренером, чтобы узнать его к отношению к идее возвращения в "Реал".

Португалец сообщил, что не интересует эта идея. Моуриньо сосредоточен на работе в римском клубе.

После отказа "сливочные" переключились на Анчелотти, с которым согласовали контакт на три года.

Жозе Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 реки. За это время клуб выиграл один чемпионский титул. Прошлый сезон Моуриньо начинал во главе "Тоттенхэма", но был уволен в апреле. В следующем сезоне португалец возглавит "Рому". "Реал" остался без тренера после отставки Зинедина Зидана. В прошлом сезоне клуб не выиграл ни одного трофея. Новым наставником команды станет Карло Анчелотти.