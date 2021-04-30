Моуриньо официально нашел себе новую работу

Бывший тренер "Реала", "Челси", "МЮ" и "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо будет работать комментатором на радио.

Португалец присоединился к TalkSport. Британская радиостанция анонсировала сотрудничество с тренером на время Евро-2020/21, сообщает официальный Twitter радиостанции.

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Моуриньо будет комментировать поединки континентального форума и примет участие в утренней аналитической программе. Компанию ему составят экс-игроки сборной Англии - Стюарт Пирс и Тревор Синклер.

Жозе Моуринью остался без работы 19 апреля, когда "Тоттенхэм" уволил его с должности главного тренера из-за неудовлетворительных результатов.

Португальский наставник известен тем, что выиграл Лигу чемпионов с "Порту" и "Интером" и Лигу Европы с "Манчестер Юнайтед".

По сообщению СМИ, Моуриньо может возглавить "Валенсию" или "Селтик" в следующем сезоне.