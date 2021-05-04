Моуриньо официально нашел себе новую команду в Италии

Жозе Моуриньо возглавлял "Тоттенхэм" с 2019 по 2001 годы. Фото: REUTERS

Португальский тренер 58-летний Жозе Моуриньо возглавит "Рому".

Звездный наставник подпишет контракт с "волками" на два следующих сезона, сообщает официальный сайт команды.

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Моуриньо начнет свою работу с клубом из нового сезона. До конца текущего чемпионата с командой будет работать Паулу Фонсека.

Португальца уволили из "Тоттенхэма" в апреле 2021 из-за плохих результатов. Команда вылетела из Лиги Европы и потеряла место в зоне Лиги чемпионов АПЛ.

В сезонах 2008/10 Жозе Моуриньо возглавлял "Интер". За это время выиграв два скудетто, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии. Также в активе Моуриньо работа в с "Порту", "Челси", "МЮ" и "Реалом". По сообщению СМИ, на португальца претендовали "Селтик" и "Валенсия".