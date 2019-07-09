Мотор формирует рейтинг Украины в еврокубках

"Мотор" набрал больше всех баллов для Украины в еврокубках

7-кратный чемпион Украины обвинил ФГУ в некомпетентности

Запорожский "Мотор" на своем официальном сайте опубликовал открытое письмо, в котором в очередной раз опроверг заявление Федерации гандбола Украины. У "Відповіді ФГУ на лист-звернення від чотирьох клубів" сказано:

"Нагадуємо, оцінку роботи ФГУ дала Європейська федерація гандболу, яка в рейтингу європейських ліг наш чемпіонат, його систему організації та його перспективність оцінила 14-м місцем."

На самом деле, ни проведение чемпионата Украины, ни количество команд в нем, ни количество легионеров никак не влияет на коэффициент ЕГФ. Он определяется исключительно по формуле выступления представителей Украины в еврокубках. Здесь можно провести аналогии с таблицей коэффициентов УЕФА. Только в Европейской федерации гандбола рейтинг определяют на основании трех последних сезонов.

В сезоне 2015/16 украинские клубы заработали 21 бал. Из них 19 – "Мотор", 2- ЗТР. В сезоне 2016/17 – 31 бал ("Мотор" - 16, ЗТР – 9, ЗНТУ-ЗАС -6). В сезоне 2017/18 – 23 бала ("Мотор" - 17, ЗТР – 2, ЗНТУ-ЗАС – 4). За три сезона украинские клубы заработали 75 балов, из них "Мотор" - 52. Отметим, что коэффициент ЕГФ формировали исключительно запорожские клубы, а 7-кратный чемпион Украины сформировал 69,3 процента текущего коэффициента. В ближайшее время он будет откорректирован по результатам сезона 2018/2019.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборную Украины по баскетболу возглавил известный тренер

Благодаря успешным выступлениям "Мотора" в Лиге чемпионов, Украина в рейтинге клубных команд занимает 13 место