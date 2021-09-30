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четверг, 30 сентября 2021 11:19

Мораес вернулся в "Шахтер"

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Мораес вернулся в &quot;Шахтер&quot;
Жуниор Мораес играет за "Шахтер" с 2018 года. Фото: ФК "Шахтер"

Бывший форвард сборной Украины 34-летний Жуниор Мораес вернулся в "Шахтер".

Бразилец находился у себя на родине, где проходил реабилитацию после травмы поленья, сообщает Sport Arena.

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Нападающий в Украине проведет финальную стадию восстановлением. Ожидается, что натурализованный бразилец сможет вернуться на поле до конца года.

В матче ЛЧ против "Интера" "Шахтер" потерял основного нападающего Лассину Траоре из-за травмы колена.

3 октября "Шахтер" сыграет в матче чемпионата Украины с "Динамо". Начало игры в 19:30. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

В турнирной таблице команда Луческу опережает "горняков" на три очка.

Контракт Мораес с "Шахтером" действует до завершения 2021 года.

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