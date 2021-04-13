Монзуль будет работать на матче "Шахтер" - "Динамо"

Екатерина Монзуль будет арбитром в центральном матче тура. Фото: УАФ

Арбитр Екатерина Монзуль будет обслуживать матч "Шахтер" -"Динамо".

Украинская ассоциация футбола определилась с арбитрами на матчи 22-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт организации.

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Главным арбитром класичного будет Монзуль. На линиях будут работать Сергей Гришко и Марина Стрелецкая. 4-й арбитр - Анастасия Романюк. Арбитр ВАР - Николай Балакин.

В 1-м круге Монзуль также работала на матче "Динамо" - "Шахтер". Тогда "горняки" победили 3:0, а арбитр изъяла капитана "Динамо" Сергея Сидорчука в конце 1-го тайма после просмотра видеоповтора.

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 17 апреля на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:30. В турнирной таблице команда Мирчи Луческу преобладает "Шахтер" на 7 очков за 5 туров до окончания чемпионата.