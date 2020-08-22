Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским "Днепр" – мэр Филатов

За возрождение "Кривбасса" отвечал нардеп Корявченков. Фото ФК "Кривбасс"

Городской голова Днепра Борис Филатов прокомментировал возрождение "Кривбасса".

"Молю Бога, чтобы после того, как в Кривом Роге "возродили" перед выборами футбольный клуб "Кривбасс", тупо переименовав в него "Горняк", у них не возникли мысли "возродить" уга###шенный их другом Беней "Днепр", путем переименования какого-нибудь "Пищевика" из Устьпи###йска.

Также боюсь, чтобы в Днепре не появился, наконец, аэропорт. Просто возьмут, экспроприируют у Запорожья новый коммунальный терминал и напишут на нем "DNK".

Эти могут все. Дна в создании параллельной реальности у них не существует. Оруэлл переворачивается в гробу". – написал Филатов.

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В прошлый понедельник власть отрапортовала о возрождении футбольного клуба "Кривбасс", который прекратил существование в 2013 году.