Молодежная сборная Украины победила Грецию

Николай Шапаренко открыл счет в матче против Греции. Фото: УАФ

Молодежная сборная Украины одержала победу над Грецией в товарищеском матче, который состоялся в Афинах.

Об этом сообщает "Футбол 24"

Греки на правах хозяина завладели инициативой, но "сине-желтые" быстро перехватили игру во соперника. Первый тайм завершился доминированием сборной Украины.

Главный "экшн" пришелся на начало второй половины игры. Сначала мощным ударом открыл счет Николай Шапаренко. Затем форвард "Зари" Назарий Русин, права на которого принадлежат Динамо добил Грецию вторым голом.

Товарищеский матч

Греция Ю-21 - Украина Ю-21 0: 2

Голы: Шапаренко, 53, Русин, 58

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В пятницу Украина проиграла Румынии 0: 3 в отборочном матче на чемпионат Европы-2 021. В следующем матче отбора команда Руслана Ротаня сыграет против Дании 15 ноября. Сейчас молодежная сборная Украины с тремя очками занимает четвертое место в своей группе, отставая от Финляндии на четыре, а от Дании на три балла.