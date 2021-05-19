"Мой сын не будет играть в России" – отец футболиста дал обещание грузинскому народу

Хвича Кварацхелия считается самым талантливым футболистом Грузии. Фото: Reuters

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника "Рубина" и сборной Грузии 20-летнего Хвичи Кварацхелии, сообщил о предстоящем уходе сына из казанского клуба. Полузащитник считается самым талантливым грузинским футболистом современности.

"Я могу на 100 процентов заверить вас, что Хвича точно покинет "Рубин" этим летом. Но пока воздержусь от разговоров о том, в какую команду он перейдёт. Мы поговорим с разными клубами. Хвича отдохнёт, а затем решит, где хочет играть. Хочу заверить всех грузин, что мой сын не останется в России", — цитирует Кварацхелию-старшего Sportall.ge.

Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них — "Ювентус", "Милан", "Аталанта", "Бавария", "Аякс" и "Лидс Юнайтед".

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В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги хавбек принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Он считается самым большим талантом со времен Кахи Каладзе. Нынешний мэр Тбилиси в свое время играл за киевское "Динамо" и "Милан".