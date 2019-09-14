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суббота, 14 сентября 2019 11:08

"Мог бы играть в Китае" – Коноплянка

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&quot;Мог бы играть в Китае&quot; – Коноплянка
Коноплянка рассказал о целях на сезон

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о своих целях в новом клубе.

Об этом сообщает сайт Футбол Украины.

"Выиграть чемпионат Украины и Суперкубок. Выйти из группы Лиги чемпионов и дальше дойти в плей-офф. Если я скажу, что хочу выиграть Лигу чемпионов, то тоже не совру. Но насколько это реально, мы посмотрим.

Если бы у меня не было цели, я бы сейчас оказался где-то в Китае, зарабатывал бы на жизнь. Но у меня есть цели и амбиции. Я хорошо себя чувствую в физическом плане, полностью могу как минимум три года играть на хорошем уровне.

Надеюсь на это. Я не выигрывал чемпионат Украины, Суперкубок и так далее, так что целей хватает ", - сказал Коноплянка.

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Две недели назад Коноплянка подписал с "горняками" 3-летний контракт.

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