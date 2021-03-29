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понедельник, 29 марта 2021 13:12

Модель, которая хотела переспать с целой командой премьер-лиги, беременна

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Модель, которая хотела переспать с целой командой премьер-лиги, беременна
Модель Эглантин Агилар / Изобель Дикинсон

Модель 29-летняя Эглантин Агилар, которая утверждает, что спала с 8 футболистами премьер-лиги, забеременела от одного из игроков.

Она говорит, что звезда футбола был шокирован, когда узнал, что станет отцом. У футболиста в прошлом году был непродолжительный роман с девушкой. Об этом пишет Daily Star.

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Французская модель, которая хвасталась, что хочет переспать с целой командой премьер-лиги, теперь планирует вырастить ребенка. Футболист, которого не называет, поддерживает ребенка.

Женщина утверждает, что у нее был ряд отношений со звездами британской премьер-лиги, включая бывшего защитника "Челси" Эшли Коула и экс-нападающего "Манчестер Сити" Марио Балотелли. Она также говорит, что имела романы с бывшим полузащитником "Манчестер Юнайтед" Маруани Феллайни и полузащитником "Арсенала" Джо Виллок.

Эглантин ждет мальчика, который должен родиться в июле. Она призналась, что не ожидала беременности, но готова к материнству, и не может дождаться встречи со своим маленьким мальчиком.

Эглантин впервые начала встречаться с футболистами в 2015-м. В модели с отцом ребенка нет отношений. Женщина планирует быть матерью-одиночкой и воспитывать ребенка во Франции, где живет.

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