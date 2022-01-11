"Много нервничал" - Миколенко недоволен дебютом за "Эвертон"

Виталий Миколенко стал первым зимним новичком "Эвертона". Фото: ФК "Эвертон"

Защитник сборной Украины 22-летний Виталий Миколенко неудовлетворен дебютным матчем за "Эвертон".

Команда украинца в Кубке Англии смогла прийти представителю чемпионата "Халл Сити".

"Я не слишком доволен своей игрой в первые несколько минут, потому что сильно нервничал. Но потом почувствовал поддержку товарищей по команде, которые помогли мне сосредоточиться на игре.Они оказывали огромную поддержку всеми возможными способами до игры и во время нее. И это мотивировало меня делать все возможное и играть еще лучше.

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Фанаты были невероятными. Впервые в жизни мне пришлось испытать такую ​​поддержку. Во время первого визита на "Гудисон Парк" я был поражен. Но было невероятно получить такую ​​поддержку в выездном матче. Я благодарен болельщикам, которые хорошо меня встретили и поддерживали команду до финального свистка.

Это была важная победа, нам удалось пройти в следующий раунд Кубка. Было отлично выиграть свою первую игру. Я рад быть здесь и сыграть дебютный матч в Кубке Англии. И рад, что команда победила.

Быть в "Эвертоне" - это здорово. У меня была возможность потренироваться с командой на прошлой неделе, но две недели до этого вообще не тренировался. Моя последняя игра состоялась около месяца назад. Было сложно вернуться в строй, особенно с новой командой. Но надеюсь, что у меня все получилось", - цитирует Миколенко официальный сайт английского клуба.

Виталий Миколенко перебрался в "Эвертон" из "Динамо" 1 января 2022 года. Сумма трансфера составила €23 млн. В Украине Миколенко пять лет выступал за "Динамо". Стал чемпионом Украины в прошлом сезоне. Следующий матч "Эвертон" проведет против "Норвича". Игра состоится 17 января. Начало матча в 17:00.