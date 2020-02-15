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суббота, 15 февраля 2020 14:13

Мне поможет сила воли – Владимир Кличко запустил собственный бренд

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Мне поможет сила воли – Владимир Кличко запустил собственный бренд
Владимир Кличко хочет помочь спортменам с выбором качественной пищи

Легендарный боксер и экс-чемпион мира Владимир Кличко объявил о запуске своего бренда.

Владимир Кличко заявил, что запускает собственный бренд под названием WYLLIT. Также он сообщил, что первыми товарами, которые выпустит бренд, будут продукты питания.

Владимир поделился, как пришел к созданию своего бренда и рассказал, какие принципы легли в основу WYLLIT:

"Почти за 30 лет моей профессиональной карьеры я получил опыт и обнаружил, что без принципов сосредоточенности, ловкости, хорошей координации и выносливости, никогда бы не достиг своих целей. Исходя из этих открытий, я создал методику F.A.C.E. the Challenge.

Итак, вы идете от желания к воле. Это будет сложно, но сила воли поможет вам, как помогла мне преодолеть трудности и препятствия, ментальную и физическую боль и стать ближе к своей цели. Если вы подходите ко всему устойчиво и методично, это сработает, так же как это сработало со мной. Это лишь заняло у меня немного больше времени.

Сейчас я хочу сделать все более компактным, точным и лучшим, но уже в продуктах. WYLLIT исходит из моего метода F.A.C.E. the Challenge и каждый может выбрать, какая часть из этого нужна вам на сегодняшний день.

WYLLIT – это бренд, который делает волю ощутимой для каждого. Первые продукты относятся к пищевому сектору. Так сказать, сила воли для питания и питья.

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Накануне Владимир Кличко заявил, что не собирается возвращаться в бокс.

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