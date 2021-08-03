Минимум "серебро"! Беленюк вышел в финал Олимпиады

Жан Беленюк является народным депутатом из 2019 года. Фото: Gettyimages.com

Украинский борец 30-летний Жан Беленюк вышел в финал Олимпиады по греко-римской борьбе.

В полуфинальной схватке весовой категории до 87 кг Беленюк победил хорвата Иван Хуклека - 7:1.

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Хорват победил в первом раунде. Судьи дали очко Хуклеку за активность. Во второй трехминутке Беленюк не оставил шансов сопернику, взяв семь очков. Украинцу удалось набрать сразу четыре очка в одной атаке.

Финал пройдет 4 августа. Соперником Жана будет Виктор Леринц из Венгрии.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В активе сборной Украины одна серебряная и четыре бронзовые награды.