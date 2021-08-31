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вторник, 31 августа 2021 09:12

Милевский завершил карьеру

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Милевский завершил карьеру
Артем Милевский был звездой "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины 36-летний Артем Милевский завершил профессиональные выступления.

Нападающий не смог найти новую команду в межсезонье, поэтому решил попрощаться с футболом, сообщает "ТаТоТаке".

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Милевский в своей карьере защищал цвета клубов "Динамо" Киев, "Газиантепспор" Турция, "Хайдук" и "Сплит" Хорватия, "Конкордия" Румыния, "Тосно" Россия, "Динамо" Брест, "Кишварда" Венгрия, "Минай".

В составе сборной Украины провел 50 матчей и забил восемь голов, играл на Кубке-2006 и Евро-2012. Был лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2008/11.

Звездным часом Артема Милевского были выступления за "Динамо" в сезоне 2009/10. С киевлянами нападающий выигрывал четыре чемпионских титула и четыре Кубка Украины. После ухода из "Динамо" стал чемпионом Беларуси в составе "Динамо" Брест. Сейчас Милевский ведет канал "Миля" на YouTube.

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31
августа

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