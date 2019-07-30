Милевский рассказал о жадности Шевченко

Миевский был партнером Шевченко в сборной и в "Динамо"

Бывший форвардк киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал пикантные подробности об нынешнем тренере сборной Андрее Шевченко.

Об этом пишет "Трибуна"

Даже если я забью 10 голов, а мы станем чемпионами, он меня в сборную не вызовет. Он не вызывает старых футболистов, с кем играл вместе. Боится, наверное, что я могу ему сказать на тренировке: "Андрюха!" Но он меня плохо знает. А так, да, именно из-за этого переживает.

– Правда, что он никогда не платит за счет, даже когда приглашает команду на ужин.

– Не знаю насчет никогда, но со мной одна такая история была. Он сказал, что у него деньги на карточке, а та в машине или где. Мы с Олегом Гусевым посмеялись, скинулись и разошлись. Но да, я слышал, что таких ситуаций было несколько.

– Ракицкий перешел в "Зенит", его зачехлили, не вызывают в сборную. Как ты к этому относишься?

– У Коноплянки, насколько я знаю, сейчас тоже есть предложение от "Краснодара". Но я уверен, что он туда не поедет, потому что видел, что сделали с Ракицким.

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Милевский покинул "Динамо" осенью 2013 года после конфликта с Олегом Блохиным.