Милевский получил нового тренера

Сергей Ковальчук возглавил команду Артема Милевского "Динамо" Брест. Контракт с наставником рассчитан на три года.
46-летний Ковальчук сменил на посту главного тренера команды чеха Марцелла Личку, который покинул команду после завоевания золотых медалей чемпионата Беларуси в сезоне 2019 года.
Ковальчук последние три сезона занимал пост спортивного директора "Динамо" Брест. Он работал главным тренером команды с 2011-го по 2012-й и с 2013-го по 2016 год, пишет "Спортарена"
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За "Динамо" Брест выступают три украинца: защитник Евгений Хачериди, полузащитник Александр Нойок и нападающий Артем Милевский.
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