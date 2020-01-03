Милевский получил нового тренера

Сергей Ковальчук подписал контракт с "Динамо" Брест на 3 года. Фото: из открытых источников

Сергей Ковальчук возглавил команду Артема Милевского "Динамо" Брест. Контракт с наставником рассчитан на три года.

46-летний Ковальчук сменил на посту главного тренера команды чеха Марцелла Личку, который покинул команду после завоевания золотых медалей чемпионата Беларуси в сезоне 2019 года.

Ковальчук последние три сезона занимал пост спортивного директора "Динамо" Брест. Он работал главным тренером команды с 2011-го по 2012-й и с 2013-го по 2016 год, пишет "Спортарена"

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За "Динамо" Брест выступают три украинца: защитник Евгений Хачериди, полузащитник Александр Нойок и нападающий Артем Милевский.