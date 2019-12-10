Милевский остался без тренера

Марцелла Личку отправили в отставку несмотря на получение чемпионства в текущем сезоне. Фото: из открытых источников

Чешский тренер Марцель Личка покинул "Динамо" Брест "после завоевания золотых медалей чемпионата Беларуси в сезоне 2019 года.

Команда Артема Милевского решила не продлевать контракт с чешским специалистом пишет "24 канал".

В составе команды из Бреста, кроме Милевского, выступают украинцы Александр Нойок, Алексей Хобленко и Евгений Хачериди. Теперь "Динамо" Брест связывают с Александром Хацкевичем, Юрием Калитвинцевым и Олегом Кононовым, которые сейчас без работы.

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"Динамо" Брест победило в чемпионате Беларуси 2019, прервав гегемонию БАТЭ, который до этого 13 раз подряд становился чемпионом Беларуси.