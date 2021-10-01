Милевский назвал самого перспективного украинского футболиста

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины 31-летний Артем Милевский считает Виктора Цыганкова самым талантливым украинским игроком.

Также Милевскому нравится игра украинских легионеров Руслана Малиновского и Александра Зинченко.

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"Кто сейчас самый талантливый украинский игрок? Наверное, Цыганков. Виталий Миколенко мне нравится. В" Динамо "мне многие нравятся. Только положительно могу обо всех говорить. Можно назвать Зинченко, Малиновского. Многие нравятся", - сказал Милевский в эфире канала "Ходят Слухи".

Артем Милевский стал звездой благодаря выступлениям в составе киевского "Динамо" с 2003-го по 2013 год, отыграв за киевлян 235 матчей и отметившись 81 голом и 54 ассистами.

За плечами Милевского выступления вукраинских "Борисфене" и "Динамо", турецком "Газиантепспор", в хорватских "Хайдук" и "Сплит", румынской "Конкордии", российской "Тосно", венгерской "Кишварде" и белорусском "Динамо" Брест. За сборную Украины провел 50 матчей, в которых забил восемь голов. В составе "сине-желтых" стал четвертьфиналистом Кубка мира 2006 года.