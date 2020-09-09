"Милан" решился на покупку Миколенко

Виталий Миколенко еще не играл в нынешнем чемпионате и-за травмы. Фото "Футбум"

Известные футбольные агенты Стефано Антонелли и Фабио Паризи провеи встречу с руководством "Милана". Они предлагали "Россо-нери" обратить внимание на двух киевских динамовцев – Владислава Супрягу и Виталия Миколенко.

По информации Sky Sport 24, больше всего руководителей итальянского клуба заинтересовал защитник "Динамо" Виталий Миколенко.

Однако перед покупкой украинца "Милан" должен продать уругвайского защитника Диего Лаксальта.

Ранее сообщалось, что Миколенко интересен "Манчестер Юнайтед".

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В прошедшем сезоне защитник сыграл в 23 матчах "Динамо" в УПЛ, где забил 3 гола и отдал 5 голевых пасов.