"Милан" повторил собственный рекорд

Златан Ибрагимович вернулся после травмы. Фото: Reuters

В матче 10-го тура итальянской Серии А "Милан" принимал "Торино". Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Эта победа стала девятой для "Милана" за 10 первых матчей в нынешнем сезоне чемпионата Италии. В матче с "Ювентусом" подопечные Стефано Пиоли сыграли вничью - 1:1. Подобный успешный старт розыгрыша турнира "Милан" в последний раз демонстрировал в сезоне-1954/1955. Тогда команда под руководством Белы Гуттманна также одержала девять побед и один раз сыграла вничью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ибрагимович побил рекорд в Италии

"Милан" набрал 28 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. "Торино" (11) - на 13 месте. В тройку лидеров соревнований также входят "Наполи" (25) и миланский "Интер" (18). Действующий чемпион страны - "Интер".