"Милан" повторил собственный рекорд

 
Ексклюзивы
1/5
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 333
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 2106
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2160
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 666
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 2007
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1350
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1629
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6228
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 540
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4275
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
97-летний теннисист из Харькова потренировался с Рафаэлем Надалем
97-летний теннисист из Харькова потренировался с Рафаэлем Надалем
Чтобы приехали на фронт к воинам – Федецкий о футболистах из Украины, играющих в России
Чтобы приехали на фронт к воинам – Федецкий о футболистах из Украины, играющих в России
Стало известно, сколько платит Ахметов, чтоб уколоть Суркисов
Стало известно, сколько платит Ахметов, чтоб уколоть Суркисов
В чемпионате Нидерландов забили гол "ударом скорпиона"
В чемпионате Нидерландов забили гол "ударом скорпиона"
Лидер сборной Боснии забил в ворота "Ювентуса"
Лидер сборной Боснии забил в ворота "Ювентуса"
Интервью
1/5
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
Просмотров: 675
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 738
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2619
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1665
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
26 октября 2021
Просмотров: 468
Почекайте
– Допоможіть знайти матері місце в лікарні. В будь-якій. Брат готовий повезти машиною куди скажете, – просить далека знайома Ольга з ...
среда, 27 октября 2021 11:20

"Милан" повторил собственный рекорд

  Комментировать
&quot;Милан&quot; повторил собственный рекорд
Златан Ибрагимович вернулся после травмы. Фото: Reuters

В матче 10-го тура итальянской Серии А "Милан" принимал "Торино". Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Эта победа стала девятой для "Милана" за 10 первых матчей в нынешнем сезоне чемпионата Италии. В матче с "Ювентусом" подопечные Стефано Пиоли сыграли вничью - 1:1. Подобный успешный старт розыгрыша турнира "Милан" в последний раз демонстрировал в сезоне-1954/1955. Тогда команда под руководством Белы Гуттманна также одержала девять побед и один раз сыграла вничью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ибрагимович побил рекорд в Италии

"Милан" набрал 28 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. "Торино" (11) - на 13 месте. В тройку лидеров соревнований также входят "Наполи" (25) и миланский "Интер" (18). Действующий чемпион страны - "Интер".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Милан" повторил собственный рекорд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
октября

Атомная лодка СССР села на мель и практически спровоцировала войну

Ката соловецких узников наградили орденом красной звезды

Террористы расстреляли заседание парламента

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; обнажила бедра в вызывающей фотосессии
Звезда сериала "Школа" обнажила бедра в вызывающей фотосессии
5
 Просмотров: 17191
Блохин высказался о прощании Милевского под песню &quot;Виват, король&quot;
Блохин высказался о прощании Милевского под песню "Виват, король" Просмотров: 13347
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем Просмотров: 5013
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт Просмотров: 4194
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
6
 Просмотров: 3321
Спорт
Сульшеру дали три матча на исправление ситуации
Сульшеру дали три матча на исправление ситуации Просмотров: 36
"Манчестер Юнайтед" готов назначить Конте тренером
"Манчестер Юнайтед" готов назначить Конте тренером Просмотров: 90
"Барселона" хочет забрать тренера "Ливерпуля"
"Барселона" хочет забрать тренера "Ливерпуля" Просмотров: 252
97-летний теннисист из Харькова потренировался с Рафаэлем Надалем
97-летний теннисист из Харькова потренировался с Рафаэлем Надалем
 Просмотров: 297
Почему Маркевича хотят отправить в отставку
Почему Маркевича хотят отправить в отставку
 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
3
"Офшор 95": в НАПК рассказали о проверке декларации Зеленского
2
В "Квартале" есть самоцензура относительно Зеленского - Пикалов
1
Прошел год после "опроса" Зеленского - не выполнили ничего
1
Путин поручил закрыть дома часть россиян
1
СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
Голосов: 305
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть