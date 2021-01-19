"Милан" подписал звездного форварда

Марио Манджукич 5 сезонов играл в Италии. Фото: ФК "Милан".

Лидер Серии А "Милан" пополнил свой состав 34-летним форвардом Марио Манджукичем.

Хорватский нападающий подписал контракт с "россонери" до конца сезона с опцией продления еще на год, сообщает официальный сайт "Милана".

В новой команде Манджукич получил футболку с 9-м номером. Нападающий достался "Милану" бесплатно, потому что имел статус свободного агента.

Хорват должен помочь новой команде бороться за скудетто в текущем чемпионате Италии. Главный форвард "Милана" Златан Ибрагимович пропустил полтора месяца из-за травмы бедра.

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Марио Манджукич с начала 2020 года играл в Катаре за "Аль-Духалиль". До этого защищал цвета "Ювентуса", "Атлетико", "Баварии", "Вольфсбурга" и "Динамо" Загреб.