"Милан" подписал "нового Пирло"

Андреа Тонала должно усилить полузащиту "Милана". Фото: ФК "Милан".

Итальянский "Милан" объявил о подписании полузащитника "Брешии" и сборной Италии Сандро Тонали.

Футболист подписал с "Миланом контракт на 5 сезонов, сообщает официальный сайт итальянского гранда.

Тонали арендованный за 10 млн евро с обязательством выкупа через год по 20 млн. Полузащитник будет выступать под 8-м номером. Долгое время главным претендентом на воспитанника "Брешии" был миланский "Интер", но "нерадзурри" вышли из борьбы за опорника.

Новичка "Милана" называют "новым Пирло" за сходство игры и внешности с легендарным итальянским футболистом Андреа Пирло.

В сезоне 2019/20 Сандро Тонала провел 35 матчей в Серии А, в которых забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач.