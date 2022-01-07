"Милан" победил команду Моуриньо

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Милан" на домашнем стадионе обыграл "Рому" – 3:1.
В начале матча Оливье Жиру реализовал пенальти и вывел "россонери" вперед. Через несколько минут Жуниор Мессиас удвоил преимущество "красно-черных".
В конце первого тайма Тамми Абрахам сократил отставание в счете.
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Все попытки команды Жозе Моуриньо отыграться во втором тайме оказались тщетными. Забили хозяева - Рафаэль Леау установил окончательный счет в матче реализовав выход на ворота соперника.
В компенсированное время Златан Ибрагимович мог доводить счет до разгромного, но не смог реализовать пенальти.
Римляне заканчивали игру в девяти: сначала второе предупреждение получил Рик Карсдорп, а в компенсированное время был изъят Джанлука Манчини.
"Милан" набрал 45 очков и приблизился на расстояние одного пункта до "Интера", который должен одержать техническую победу за несостоявшийся матч с "Болоней". "Рома" – на седьмой позиции.
В другом матче тура "Ювентус" и "Наполи" не смогли обнаружить более сильного -1:1.
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