"Милан" победил команду Моуриньо

Рафаэл Леау выступает за "Милан" третий сезон Фото: Gettyimages.com

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Милан" на домашнем стадионе обыграл "Рому" – 3:1.

В начале матча Оливье Жиру реализовал пенальти и вывел "россонери" вперед. Через несколько минут Жуниор Мессиас удвоил преимущество "красно-черных".

В конце первого тайма Тамми Абрахам сократил отставание в счете.

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Все попытки команды Жозе Моуриньо отыграться во втором тайме оказались тщетными. Забили хозяева - Рафаэль Леау установил окончательный счет в матче реализовав выход на ворота соперника.

В компенсированное время Златан Ибрагимович мог доводить счет до разгромного, но не смог реализовать пенальти.

Римляне заканчивали игру в девяти: сначала второе предупреждение получил Рик Карсдорп, а в компенсированное время был изъят Джанлука Манчини.

"Милан" набрал 45 очков и приблизился на расстояние одного пункта до "Интера", который должен одержать техническую победу за несостоявшийся матч с "Болоней". "Рома" – на седьмой позиции. В другом матче тура "Ювентус" и "Наполи" не смогли обнаружить более сильного -1:1.