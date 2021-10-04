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понедельник, 04 октября 2021 09:20

"Милан" победил "Аталанту" в феерическом матче

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&quot;Милан&quot; победил &quot;Аталанту&quot; в феерическом матче
Рафаэль Леау забил третий гол в ворота "Атаналты". Фото: Getty Image

В матче седьмого тура чемпионата Италии "Милан" в гостях победил "Аталанту" - 3:2.

"Россонери" открыли счет уже на первой минуте поединка, когда отличился Давиде Калабрия. Еще до перерыва второй мяч команды Стефано Пиоли забил Сандро Тонали.

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Во втором тайме "Милан" забил третий мяч после точного удара Рафаэля Леау. На что "бергамаски" ответили сначала взятием ворот со стороны Дувана Сапаты с пенальти, а затем уже в компенсированное время отличился Марио Пашалич. Спасти ничью "Аталанте" не хватило времени.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на поле со старта, однако был заменен в начале второго тайма на Йосип Иличича.

"Милан" вышел на второе место турнирной таблицы Серии А, а отставание от лидирующего "Наполи" составляет два очка. "Аталанта" занимает восьмую строчку.
В других матчах тура "Интер" в гостях победил "Сассуоло" - 2:1, "Ювентус" одолел "Торино" - 1:0, а "Наполи" победил "Фиорентину" - 2:1.

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