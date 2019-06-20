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четверг, 20 июня 2019 08:00

"Милан" объявил имя нового главного тренера

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&quot;Милан&quot; объявил имя нового главного тренера
Марко Джампаоло сменил на посту главного тренера "Милана" Дженеро Гаттузо

Марко Джампаоло начнет новый сезон в кресле наставника "Милана".

Бывший тренер "Сампдории" Марко Джампаоло стал новым главным тренером "Милана", сообщает официальный сайт клуба.

По информации "La Gazzetta dello Sport", 51-летний итальянский специалист подписал контракт с "россонери" на 2 года. Его зарплата в новом клубе составит 2 млн евро в год.

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Последним клубом Джампаоло была "Сампдория", с которой специалист занял 9-ю строчку по итогам прошлого сезона Серии А. "Милан" финишировал на 5-м месте турнирной таблицы чемпионата Италии.

https://football24.ua
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Дата
20
июня

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