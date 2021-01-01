Миколенко рассказал, в которых клуб мог перейти

Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины 21-летний Виталий Миколенко мог стать игроком итальянского "Сассуоло".

Тренер итальянской команды интересовался возможностью пригласить украинского защитника, но до конкретики не дошло.

"Мне приписывают интерес итальянских клубов. Знаю, что давно, года два назад, тренер" Сассуоло" обо мне спрашивал у одного из итальянских тренеров сборной.

Реальные предложения? Наверное, никакой. Возможно, что-то было, но ко мне не доходила информация. Я ни одного предложения не получал ", - сказал Миколенко в интервью ОТДУШИВДУШУ.

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В текущем сезоне Виталий Миколенко провел за "Динамо" 17 матчей и отметился 2 ассист.