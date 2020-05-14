Миколенко рассказал, когда покинет "Динамо"

Виталием Миколенко интересуются европейские клубы. Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко пока не настроен покидать киевский клуб.

Миколенко хочет сначала добиться успеха в Укрианы, а уже потом попробовать свои силы в сильншиому чемпионате.

"Сначала надо сыграть в первой команде, добиться того, чтобы тебя какой-то клуб обратил внимание и предложил сумму, которая устроит клуб.

Тогда, считаю, это правильно. Если клуб не устраивает, то ты - игрок "Динамо", обязан выполнять контракт. Если мой клуб это устроит, ему выгодно, чтобы я перешел куда-то, то буду только за. Если клуб хочет, чтобы я играл здесь, защищал цвета Динамо, то хочу здесь оставаться до конца карьеры. О предложениях разве что читаю в интернете. Больше ничего не слышал ", - рассказал Миколенко в интервью YouTube-каналу "Трендец".

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20-летний Виталий Миколенко уже второй сезон является основным левым защитником киевского "Динамо". В национальной сборной Украины защитник получил стабильное место в составе начиная с отбора к Евро-2020.