"Миколенко рано думать о "Милане" – эксперт

Миколенко нужно ехать в Бельгию

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о возможном переходе Виталия Миколенко в "Милан".

"Честно признаться, думаю, что Миколенко рано переходить в "Милан" (если это вообще не утка). Игрок он хороший, но рано ему в итальянский чемпионат, да еще и в "Милан".

Та же Бельгия, как пример, на год, очень подошла бы", – написал Левченко.

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Вчера появилась информация, что "Милан" заинтересовался левым защитником "Динамо" 20-летним Виталием Миколенко.