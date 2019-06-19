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среда, 19 июня 2019 07:53

"Миколенко рано думать о "Милане" – эксперт

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&quot;Миколенко рано думать о &quot;Милане&quot; – эксперт
Миколенко нужно ехать в Бельгию

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о возможном переходе Виталия Миколенко в "Милан".

"Честно признаться, думаю, что Миколенко рано переходить в "Милан" (если это вообще не утка). Игрок он хороший, но рано ему в итальянский чемпионат, да еще и в "Милан".

Та же Бельгия, как пример, на год, очень подошла бы", – написал Левченко.

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Вчера появилась информация, что "Милан" заинтересовался левым защитником "Динамо" 20-летним Виталием Миколенко.

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