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воскресенье, 28 марта 2021 21:03

Миколенко подарил Финляндии ничью

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Миколенко подарил Финляндии ничью
Украина дважды побеждала Финляндию. Последний раз – в 2017 году. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня сборная Украины открывает цикл домашних матчей отбора к Кубку мира-2022. Соперник непростой - сборная Финляндии, участник Евро-2021.

Нас ожидает очень сложная игра, с оппонентом, который не привык сдаваться и будет бороться до последнего. Финны имеют забивного форварда - Теему Пукки и, как спрогнозировал капитан нашей команды Александр Зинченко, он сегодня забьет в наши ворота. Значит, нам надо забивать минимум дважды.

Игра сложная и со стратегической точки зрения. Сборная Франции обыграла сегодня Казахстан и, надеемся, что на несколько часов оторвалась в таблице от Украины.

Андрей Шевченко стоит перед выбором: или снова выпустить на поле футболистов, которые добывали ничью во Франции, или освежить команду несколькими амбициозными исполнителями. Как оно будет в итоге - узнаем через несколько часов.

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Стали известны стартовые составы команд.

Украина: Бущан, Соболь, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Макаренко, Малиновский, Зубков, Караваев, Зинченко, Яремчук

Запасные: Пятов, Трубин, Кривцов, Сирота, Конопля, Михайличенко, Сидорчук, Шапаренко, Коноплянка, Марлос, Коваленко, Мораес

Финляндия: Йоронен, Гранлунд, О`Шонесси, Райтала, Тойвио, Араюури, Кауко, Лод, Шюллер, Камара, Пукки

Запасные: Мяэнпяя, Эрикссон, Ояла, Тейлор, Форсс, Сойри, Иванов, Пиринен, Алхо, Валакари, Похьянпало, Хямяляйнен

Интересная фамилия в запасного финнов - Иванов.

Игра началась!

2 мин. Не спешат соперники. Спокойно катают мяч.

5 мин. Жестко борятся за мяч финны. Не дают голову поднять.

7 мин. Пукки впервые ударил по воротам. Совсем неточно.

9 мин. А это уже опасно было! Хорошо комбинировали на фланге финны и вывели на удар Пукки. С рикошетом от Миколенко пошел мяч на угловой.

11 мин. Гости пока прочно завладели инициативой. Быстрее адаптировались финны.

14 мин. Украина попыталась достойно ответить, но медленно ходит мяч у нашей команды.

16 мин. Малиновский попал в площадь ворот, но Йоронен этого ждал.

18 мин. Вынужденная замена у гостей. Вместо защитника Гранвуда, которому попали мячом в голову, вышел Алхо.

21 мин. Очень медленные атаки у нашей команды. На таких скоростях Финляндию не пройдешь.

23 мин. 43% на 57% преимущество во владении мячом у финнов.

24 мин. Ох! Момент в наших! Зинченко и Малиновский продрались правым флангом Руслан выдал подачу-конфетку на Зубкова. Однако игрок "Ференцвароша" не попал в ворота.

27 мин. Миколенко хорошо вырезал на Зубкова, но не успел Александр.

28 мин. Зинченко бил из-за пределов штрафной, но ближе к центру, чем в угол. Вратарь забрал.

32 мин. Наши владеют инициативой, но материализовать никак не могут.

35 мин. Пукки прорывается к воротам, но по дороге валит на землю Забарного. Арбитр все видит!

37 мин. Забрали наши мяч. 55% на 45% владения.

39 мин. Длинная тягучая атака Украины завершилась двумя ударами Яремчука и Зубкова. Удар Романа заблокировали, а Александр пробил выше ворот.

43 мин. И еще более длинную атаку выдали наши, но серьезного удара не было. Угловой только заработали.

45 мин. Перерыв. Разыгрались наши во второй половине тайма, но на забитый мяч еще не наиграли.

46 мин. Возобновилась игра!

47 мин. Шуллер сбивает Малиновского и зарабатывает перспективный штрафной Руслан.

Но бьет прямо в Йоронена.

50 мин. Не хватает которой искры нашим, вдохновения. Все пока механически и предсказуемо для соперника.

53 мин. Пукки выводил на удар Лода, но Матвиенко удалось заблокировать удар. Опасно огрызнулись гости.

55 мин. Опять плетут наши атаки, но нет 100% возможностей. Последний или предпоследний пас не проходит.

57 мин. Матвиенко зарабатывает желтую карточку в 30 метрах от ворот. Мимо бьют финны.

58 мин. Марлос выходит у нас вместо Зубкова.

60 мин. Во всех сегодняшних матчах уже есть забитые мячи, только в Киеве "сухо".

63 мин. Прострел с правого фланга не проходит в Соболя. Нет креатива у наших.

66 мин. Пропали моменты в Украины. Печальный знак.

69 мин. Все без изменений на поле. К сожалению. Не видно, за счет чего наши должны добавлять.

73 мин. Уверенно держится финская сборная. Никакой паники, все знают свой маневр.

74 мин. Не заметил, когда Мораес вышел вместо Яремчука. Извините.

75 мин. Замены у гостей. Вместо Шуллера вышел Тейлор, а Райталу заменил Хямялайнен.

78 мин. Замена в нашей команде. Вместо Макаренко выходит Коваленко.

80 мин. ГОЛ!! Мораес забивает дебютный мяч. Малиновский отдал на Караваева, тот мгновенно в центр вратарской, а Мораес тут как тут! 1:0!

82 мин. Араюри едва не забивает в ответ. Сантиметров не хватило полузащитнику гостей. А в следующей атаке тот же Араюри пробивает в штангу!

85 мин. Ох и повезло нам с этим Араюри!

87 мин. Камара получает желтую за фол против Коваленко.

88 мин. Пенальти и красная карточка Миколенко. Наварил немного Забарный, но что сделал Миколенко! Не выбил, сбил Пукки и заработал пенальти. Бущан был близок, но 1:1. Прогноз Зинченко осуществился.

5 мин добавляет арбитр.

Тойвио получает желтую. Свалил Мораеса.

90+5 Мораес едва не забивает. Хорошо продрался левому флангу и пробил. Но точно во вратаря. И это была последняя атака. Ничья.

Последнюю встречу цикла наша команда сыграет в среду, 31 марта. Дома украинцы попытаются обыграть Казахстан, который сегодня без вариантов проиграл Франции - 0:2

Автор: Юрий Стригун
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