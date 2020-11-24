"Миколенко летом уже будет в европейском клубе" - Цыганик

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко близок к смене клуба в ближайшее время.
В услугах Миколенко заинтересован "Манчестер Юнайтед" и другие большие клубы, рассказал журналист Игорь Цыганик.
"Информация, что им интересовался "Манчестер Юнайтед", соответствует действительности. Им интересовался не только" МЮ ", он в поле зрения нескольких европейских клубов. Именитых клубов.
Не будем сейчас об этом говорить. Думаю, завершится зимняя часть, и я тогда все озвучу, как все происходило. Я думаю, что Миколенко найдет себя в одном из европейских клубов. Если не этой зимой, то летом точно ", - сказал журналист в своей программе Цыганик Live.
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Виталий Миколенко провел за "Динамо" 58 матчей, в которых забил 3 мяча. Также имеет в активе 11 матчей за сборную Украины.
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