Михайличенко прокомментировал свое назначение главным тренером "Динамо"

Алексей Михайличенко не сразу согласился возглавить "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко поделился эмоциями после назначения на новую должность.

"Конечно, эмоции самые положительные. Когда поступило предложение возглавить" Динамо ", я взял немного времени на размышления, ведь нужно быть готовым к этой работе. Только тогда, когда я понял, что я готов, я согласился. Это очень важно для меня.

В принципе, я все время нахожусь в киевском "Динамо". Вернуться на должность главного тренера для меня очень важно. Конечно, я постараюсь, прежде всего, найти контакт с ребятами и сделать так, чтобы команда показывала те результаты, которых от него ждут. Это очень важно ", - цитирует Михайличенко "Dynamo.kiev.ua".

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Алексей Михайличенко уже возглавлял Динамо в 2002-2004 годах. Под его руководством "бело-синие" дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.