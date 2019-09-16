Михайличенко прокомментировал поражение от "Десны"

В 3 матчах под руководством Михайличенко "Динамо" набрало только 2 очка

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение своей команды от "Десны" .

"Счет на табло, и он говорит обо всем. Недовольство после игры касается именно результата. С такой игрой проигрывать нельзя, даже несмотря на то, что без ошибок не обошлось. Особенно в эпизоде ​​со вторым пропущенным мячом, который, наверное, подкосил некоторых игроков.

Было затрачено много усилий, чтобы исправить ситуацию, как в конце первого, так и в начале второго таймов. Благодарен ребятам, что они все равно хотели достичь положительного результата, до последнего верили, что им удастся добиться победы.

Очень неприятный отрезок времени – как для меня, так и для команды. В трех играх мы потеряли очень много очков. Если в первых двух играх мы можем говорить, что происходило мое знакомство с командой, то в этой игре несколько ошибок перечеркнули огромный объем работы, который был выполнен в последнее время".

Были продемонстрированы высокие скорости, было организовано достаточно конструктивных атак, но в моментах, которые мы создавали, чего-то не хватало – где-то мастерства, где-то завершающего удара. Наверное, это все от неуверенности, ведь после ряда неудачных игр теряется вера в себя. Нужно футболистам вернуть ее, ведь они умеют играть в футбол. Но на данном этапе что-то мешает", — приводит слова Михайличенко официальный сайт "Динамо".

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В следующем туре чемпионата Украины "Динамо" в Полтаве сыграет против "Ворсклы". В четверг команда Михайличенко стартует в Лиги Европы домашним матчем с "Мальме".