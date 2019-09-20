Михайличенко не сдержал слез после победного гола "Динамо"

Михайличенко не сдержал эмоций после гола Буяльского

Алексей Михайличенко не смог скрыть сентиментальность во время матча Лиги Европы

"Динамо" не знало вкуса побед в течение последних 6 официальных матчей подряд. Триумф постиг "бело-синих" в чрезвычайно тяжелом матче первого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме" 1: 0.

Единственный гол Буяльского, который был забит в концовке поединка, растрогал главного тренера киевлян Алексея Михайличенко. Наставник столичного клуба уже не имел сил для радости, а просто опустил голову и вытер скупые мужские слезы.

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"Динамо" вместе с "Копенгагеном" возглавляет группу, имея по 3 очка. У "Мальме" и "Лугано" пока нет зачетных баллов.