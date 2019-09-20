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пятница, 20 сентября 2019 10:02

Михайличенко не сдержал слез после победного гола "Динамо"

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Михайличенко не сдержал слез после победного гола &quot;Динамо&quot;
Михайличенко не сдержал эмоций после гола Буяльского

Алексей Михайличенко не смог скрыть сентиментальность во время матча Лиги Европы

"Динамо" не знало вкуса побед в течение последних 6 официальных матчей подряд. Триумф постиг "бело-синих" в чрезвычайно тяжелом матче первого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме" 1: 0.

Единственный гол Буяльского, который был забит в концовке поединка, растрогал главного тренера киевлян Алексея Михайличенко. Наставник столичного клуба уже не имел сил для радости, а просто опустил голову и вытер скупые мужские слезы.

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"Динамо" вместе с "Копенгагеном" возглавляет группу, имея по 3 очка. У "Мальме" и "Лугано" пока нет зачетных баллов.

https://football24.ua
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