Михайличенко не хочет возвращаться в "Динамо"

Богдан Михайличенко был капитаном молодежных команды "Динамо". Фото: ФК "Зоря"

Защитник сборной Украины и бельгийского "Андрелехт" 24-летний Богдан Михайличенко не хочет возвращаться в киевское "Динамо".

Михайличенко настроен реализовать себя за рубежом, сообщает FootballHub.

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"Мне нравятся чемпионаты Италии и Англии. Итальянский футбол снова поднимается, в том числе наши ребята там играют. Вернуться в "Динамо"? Жизнь покажет, не задумывался. Сейчас я в "Андерлехт", и я приложу максимум усилий, чтобы здесь остаться и выигрывать трофеи.

Может, вернусь когда-то в Украине, не знаю. Я сейчас нахожусь в топ-команды, и моя задача здесь взять чемпионат и Кубок ", - сказал Михайличенко.

Богдан Михайличенко является воспитанником "Динамо", но не смог закрепиться в киевском клуба. Играл в аренде за "Сталь" и "Зарю". Летом 2019 футболист стал частью трансфера в киевский клуб Александра Караваева. Летом 2020 перешел в "Андерлехт". В текущем сезоне провел 19 матчей. Стабильно вызывается в сборную Украины.