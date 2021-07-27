Один из лидеров первой лиги харьковский "Металлист" подпишет лучшего бомбардира чемпионата Бразилии.

Новичком команды станет нападающий "Жувентуде" 25-летний Матеус Пейшоту, сообщает "Бомбардир".

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Трансфер получится достаточно экономным: харьковчане заплатят за Пейшоту €180 тыс. Главной особенностью является высокий рост - 190 см.

Пейшоту пока является лучшим бомбардиром бразильской Серии А, отметившись семью голами в 12 встречах.

"Металлист" выступает в первой лиге. В первом туре соревнований харьковчане в гостях победили "Альянс" - 2:0.

Команда возродилась после банкротства в 2016-м. Сначала клуб выступал во второй лиге под названием "Металл", а перед стартом сезона в первой лиге вернул себе историческое название.