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Месут Озил покинул сборную после политического скандала, а как же "спорт вне политики"?

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Полузащитник лондонского "Арсенала" объявил о заверешення карьеры в сборной Германии. Кто-то возможно подумал, что это из-за провала команды на КС-2018, но нет, причины на многие глубокие и политизированы. Но обо всем по порядку.

Началось все еще перед Кубком мира. Первую волну скандала запустило вот это фото.

Автор: sports.ru
  Слева направо: Гюндоган, Озил, Эрдоган, Тосун
Слева направо: Гюндоган, Озил, Эрдоган, Тосун

Трое футболистов встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Дженк Тосун выступает за сборную Турции, к нему претензий нет. А вот Илкай Гюдугон и Месут Озил натурализованные немцы турец походженяя. Сразу после публикации фото председатель Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель раскритиковал поступок игроков:

"Немецкий футбольный союз, безусловно, уважает особое положение наших игроков и их происхождению. Однако Эрдоган не разделяет ценностей союза и футбола в целом. Вот почему игрокам национальной команды не следует принимать участие в его предвыборной кампании. DFB не поддерживает поступок наших игроков".

Бывший игрок сборной Германии Эффенберг предложил вообще радикальные меры:

"Если вы продвигаете определенные ценности, как DFB (Немецкий футбольный союз) постоянно сообщает, то решение здесь должно быть одно - выгнать двух этих игроков из сборной Германии. Озилу и Гюндоган повезло, что DFB ведет себя непостоянно и не так активно в этом случае ", - сказал Еффеберг.

И все произошло за несколько недель до старта мундиаля. Но ситуацию "замяли" оба игрока уехали на КС-2018. Там вместе с иними партнерами по команде опозорились и после группового этапа уехали домой.

Я футболист, а не политик, и наша встреча не была направлена ​​на поддержку любых взглядов.

И уже через неделю после поверенення Озил под давлением общественности и СМИ написал письмо-оправдание:

"В детстве моя мама научила меня всегда уважать и никогда не забывать то место, откуда я. Эти ценности важны для меня и сейчас.

В мае я встречался с президентом Эрдоганом в Лондоне во время благотворительной и образовательной события. Впервые мы встречались с ним в 2010 году после того, как он вместе с Ангелой Меркель смотрел в Берлине матч между сборными Германии и Турции. С тех пор наши пути часто пересекались.

Я знаю, что наше совместное фото вызвало большой резонанс в немецких СМИ. И хотя некоторые люди могут обвинить меня во лжи и обмане, это фото не имело никаких политических мотивов. Для меня совместное фото с Эрдоганом не несло никакого политического смысла, не относилось выборов.

Это было проявление уважения лидеру страны моей семьи. Я футболист, а не политик, и наша встреча не была направлена ​​на поддержку любых взглядов. На самом деле мы общались на ту же тему, что и всегда - о футболе, ведь он (Эрдоган) в молодости тоже был футболистом.

Я догадываюсь, что кому-то это может быть трудно понять, ведь во многих странах политический лидер не может рассматриваться отдельно от личности. Но в моем случае все иначе ", - попытался объяснить ситуацию Озил.

А уже вечером того же дня опубликовал в Twitter еще одно заявление

"Я больше не хочу быть козлом отпущения за вашей некомпетентности и неспособности", - сказал Озил в адрес президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Гриндель и заявил об окончании выступлений за сборную Германии.

Озил годами играет как дерьмо.

Сразу после этого в игру вступил президент "Баварии" Ули Хьонесс.

"Я рад, что все это закончилось. Для сборной Германии это хорошие новости. Каждый раз, когда Бавария встречалась с Арсеналом мы атаковали через их слабое место - Озила.

Озил годами играет как дерьмо. Последний раз он отбирал мяч у соперника еще до ЧМ-2014, а сейчас скрывается за фотографией с Эрдоганом и обвиняет во всем других. Нужно начать с себя. Хуже всего - 35 миллионов его "фанов" в соцсетях, которых на самом деле не существует. Они могут радоваться разве с каждой точной передачи в его исполнении ", - сказал глава мюнхенцев.

Ответили на обвинения и в немецком футбольном союзе.

"DFB сожалеет о решении полузащитника Месута Озила уйти из сборной Германии и решительно отвергает обвинения в расизме, которые прозвучали в его заявлении. Мы благодарим Озилу за прекрасное выступление в футболке национальной сборной"

Автор: Die Welt
  Месут Озид встретился с президентом Турции Эрдоганом
Месут Озид встретился с президентом Турции Эрдоганом

А вот Эрдоган поддержал своего земляка и назвал немцев расистами:

"Такое расистское отношение через религиозные взгляды к молодому человеку, который всегда выкладывался на 100% в матчах за сборную Германии, просто неприемлемо.

Целую его глаза. Полностью поддерживаю заявление Месут ", - сказал президент Турции

На этом скандал, пока, стих, но что-то подсказывает, что вскоре состоится продолжение. Как минимум, Гюндоган должен сказать свое слово в этом незавершенном конфликте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Озил покинул сборную Германии, обвинив чиновников в расизме

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